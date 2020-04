Hoge Raad laat euthanasie-uitspraak rechtbank in stand

De rechtbank Den Haag heeft geen fouten gemaakt bij het beoordelen van de handelwijze van de verpleeghuisarts die op 22 april 2016 euthanasie verrichte bij een diepdementerende patiënte.

De uitspraak van 11 september 2019 in deze zaak kan derhalve in stand blijven. Dat heeft de Hoge Raad dinsdagmiddag bepaald.

Volgens het openbaar ministerie had de verpleeghuisarts zich niet gehouden aan de zorgvuldigheidseisen van de wet. Ook de regionale toetsingscommissies euthanasie kwamen tot die slotsom. Daarop kwamen zowel de zorginspectie als het OM in actie. De inspectie deed dat door naar het medisch tuchtcollege te gaan.

Deze toezichthouder was het met de inspectie eens dat de arts steken had laten vallen. Haar werd met name aangerekend dat zij te zwaar had geleund op de schriftelijke wilsverklaring van de vrouw, die voor tweeërlei uitleg vatbaar was. De arts kreeg een waarschuwing opgelegd.

Volgens het OM was haar onzorgvuldigheid met name gelegen in het veronachtzamen van de wilsuitingen van de patiënte in haar laatste levensfase. Deze leken er op te duiden dat de vrouw de euthanasie nog wilde uitstellen, of misschien wel afstellen.

De arts noemde die uitingen echter van ondergeschikt belang. Omdat de vrouw haar wilsbekwaamheid had verloren, kon volgens de arts aan haar uitspraken en haar gebaren geen betekenis meer worden toegekend.

De arts meende derhalve te kunnen volstaan met het toetsen van de vraag of haar patiënt in een situatie was beland waarvan ze, afgaande op haar wilsverklaring, wilde dat haar leven zou worden beëindigd. Dat was volgens de arts het geval, zodat euthanasie naar haar oordeel was toegestaan.