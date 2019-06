Hoge Raad handhaaft 20 jaar cel moord Enschede

De twintig jaar celstraf die een man uit Enschede moet uitzitten voor onder meer de moord op een 24-jarige plaatsgenoot in december 2014 blijft in stand. De Hoge Raad heeft dat dinsdag bepaald in een cassatie die de veroordeelde had aangespannen.

De man was in eerste aanleg nog vrijgesproken van de moord of doodslag op het slachtoffer. Hij kreeg toen wel zeven jaar celstraf voor vier andere feiten, waaronder een gewapende woningoverval in 2015 in Zwolle.

Aanleiding voor de moord was een conflict over een drugslevering. De deal liep uit de hand waarop de verdachte midden op straat het slachtoffer van dichtbij in zijn gezicht schoot.

Na de aanvankelijke vrijspraak hiervoor, vond het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden wél bewezen dat de verdachte het slachtoffer met voorbedachten rade doodschoot. Het hof legde ook nog een twee jaar hogere straf op dan was geëist, vanwege de jonge leeftijd van het slachtoffer en de gruwelijke manier waarop hij was omgebracht.

De Hoge Raad vindt het cassatieberoep ongegrond.