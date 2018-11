Hoge Raad gelast nader onderzoek „flatmoord”

De Hoge Raad heeft bepaald dat er nader onderzoek moet plaatsvinden in de zaak rond de doodslag op de Rosmalense Regie van den Hoogen (37). De vrouw werd in april 2000 dood gevonden in haar flat in de wijk Hintham. Haar vriend werd opgepakt en kreeg in 2007 tbs met dwangverpleging opgelegd wegens doodslag. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft in oktober herziening van de zaak gevraagd.

De vriend van het slachtoffer heeft altijd gezegd dat de vrouw zelfmoord heeft gepleegd. Haar keel was doorgesneden. Onderzoek van deskundigen destijds vormde voor de rechter de kern van het bewijs voor doodslag. Recent deskundigenonderzoek wijst echter in de richting van zelfdoding. De rechter die eerder over de zaak heeft geoordeeld, kon deze nieuwe inzichten niet kennen. Daarom heeft de advocaat-generaal herziening gevraagd.

Nieuwe inzichten van deskundigen zijn niet genoeg voor herziening, meent de raad. De deskundigen die als eersten hebben gerapporteerd moeten zich kunnen uitlaten over de nieuwe bevindingen. Ook vindt de raad nader onderzoek nodig naar mogelijke waandenkbeelden bij Van den Hoogen. Daarvan heeft een huisarts gewag gemaakt.