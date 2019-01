Hoge Raad eens met vrijspraak terreurverdachte

De Hoge Raad heeft de vrijspraak bevestigd van een Syrische asielzoeker, die ervan werd verdacht dat hij van 2013 tot 2015 zou hebben deelgenomen aan een terroristische organisatie in Syrië.

De man had in een asielzoekerscentrum in Zaandam aan twee medebewoners verteld dat hij bij onder meer al-Qaida en Islamitische Staat in Syrië had gevochten en bommen had gemaakt. De rechtbank veroordeelde hem tot tien maanden cel wegens deelname aan een terroristische organisatie.

In hoger beroep werd hij echter vrijgesproken. Het hof oordeelde dat de man wel lid was van de organisatie Liwa al-Tawhid, maar dat die beweging in de bewuste periode geen terroristisch oogmerk had.

De Hoge Raad bevestigde dinsdag dat vonnis. „Het oogmerk van de organisatie moet zijn gericht op het plegen van specifieke, in de wet genoemde, misdrijven die worden begaan met een terroristisch oogmerk. Daarvan was geen sprake in de periode dat de verdachte aan de organisatie deelnam.”