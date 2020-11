‘Hoge medicijnkosten geen reden voor hogere zorgpremie’

De verhoging van de zorgpremies kan volgens de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) niet worden toegeschreven aan de prijs van medicijnen.

De VIG reageert daarmee op het bekendmaken van de zorgpremies voor 2021, die door verschillende grote zorgverzekeraars worden verhoogd. Het kabinet ging op Prinsjesdag uit van een stijging van de zorgpremie van ruim 5 euro per maand, maar die verhoging valt bij veel zorgverzekeraars hoger uit. Zij noemen de stijgende medicijnkosten als een van de oorzaken.

De vereniging, waarbij ruim veertig in Nederland gevestigde bedrijven die zich richten op geneesmiddelenontwikkeling zijn aangesloten, spreekt dat tegen. „Het is jammer dat de zorgverzekeraars de mythe van hoge medicijnprijzen in stand proberen te houden. Terwijl zij heel goed weten dat de kosten per pil al jaren dalen”, zegt Gerard Schouw, directeur van de VIG. De werkelijke reden is volgens hem de sterke stijging van het aantal mensen dat een beroep doet op de gezondheidszorg.

Hij verwijst naar cijfers van het CBS waaruit volgens hem naar voren komt dat de kosten voor medicijnen in de periode 2013 tot 2017 flink zijn gedaald, maar dat er een toename is van het aantal patiënten. Volgens de VIG daalden de prijzen van specialistische geneesmiddelen met bijna 18 procent en de geneesmiddelenuitgaven per ziekenhuispatiënt met 28 procent.

Wel neemt het aantal patiënten dat die specialistische medicijnen gebruikt toe en verdubbelde in die periode van 126.000 naar 259.000. Volgen de VIG daalden de prijzen van ziekenhuisgeneesmiddelen in vier jaar tijd fors, maar steeg het gebruik in dezelfde periode met ongeveer 25 procent per jaar.