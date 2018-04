Hoge celstraffen voor liquidatie in Leiden

Twee mannen zijn veroordeeld tot 22 en 25 jaar gevangenisstraf voor een liquidatie in 2016 op klaarlichte dag in Leiden. Daarbij is een vijftigjarige man doodgeschoten.

Volgens de rechtbank was de 25-jarige man de schutter (25 jaar straf) en de 36-jarige man (22 jaar straf) de bestuurder van de auto die bij deze liquidatie is gebruikt. Veel buurtbewoners, onder wie minderjarigen, hebben schoten gehoord en de schietpartij zien gebeuren. De kogels vlogen letterlijk in het rond.

De manier waarop de man is doodgeschoten, wijst volgens de rechter op voorbedachte raad en op nauwe en bewuste samenwerking tussen de twee mannen. De 25-jarige man heeft zich ook schuldig gemaakt aan wapenbezit.

Doordat de twee mannen ontkenden en verder niet veel zeiden, heeft de rechtbank geen enkel inzicht gekregen in het waarom. De vraag van de nabestaanden waarom het slachtoffer is vermoord, blijft daardoor onbeantwoord. Het kan niet anders dan dat het slachtoffer is gedood in opdracht van derden en dat de daders dat voor geld hebben gedaan, stelt de rechtbank. De straffen zijn gelijk aan de eerdere eis van het Openbaar Ministerie.