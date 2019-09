Hoge celstraffen geëist voor fatale overval

In hoger beroep zijn tegen twee mannen celstraffen van twintig jaar en negen jaar en tbs met dwangverpleging geëist voor een gewelddadige overval in Tilburg. Daardoor kwam in september 2015 een 48-jarige man om het leven. Het slachtoffer werd doodgeschoten in zijn woning, waar de verdachten zochten naar sieraden en drugs.

De eisen voor het gerechtshof in Den Bosch zijn fors hoger dan de straffen die de rechtbank eerder oplegde. Die veroordeelde de nu 23-jarige Adil el B. tot vijftien jaar cel en zijn kompaan Sherwin W. (24) tot negen jaar. De voormalige jeugd-tbs’ers kregen niet opnieuw tbs opgelegd, omdat geen stoornis meer was vastgesteld.

Het Openbaar Ministerie wil nu wel tbs voor W. en volgt daarmee het advies van deskundigen. El B. hoorde de hoogst mogelijke straf tegen zich eisen, omdat hij twee weken voor de fatale overval ook op iemand had geschoten in Spijkenisse. „De maatschappij dient maximaal te worden beschermd”, aldus het OM.

De uitspraak is op 8 oktober.