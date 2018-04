Hoge boete voor gevaarlijke stof in postpakket

Bij vier postsorteercentra heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zeventien pakketten gevonden met gevaarlijke stoffen. Zo troffen de inspecteurs haarlak, waterstofperoxide en gebruikte ziekenhuisnaalden aan in pakketten zonder dat deze voorzien waren van de vereiste waarschuwingsstickers.

Op deze overtredingen staan hoge boetes. Zo kan de afzender van het ziekenhuisafval, hoewel verpakt in een speciale naaldenbeker, rekenen op een boete van „een paar duizend euro”, zegt een woordvoerder van de inspectie. De verzenders van de ‘gevaarlijke’ verzorgingsproducten moeten 750 euro boete betalen.

De boetes zijn zo hoog omdat de medewerkers van de sorteercentra en de bezorgers risico lopen door de stoffen. „Er kunnen brandwonden ontstaan of mensen kunnen onwel worden.” In maart werd nog iemand in een sorteercentrum onwel door de inhoud van een pakketje.

De controles vonden plaats bij GLS in Rotterdam, PostNL in Amersfoort, DPD in Veenendaal en TNT in Amsterdam.