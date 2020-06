Hoge bloeddruk en urineweginfecties bezorgen huisarts meeste werk

Een hoge bloeddruk is de meest voorkomende reden voor Nederlanders om contact met hun huisarts op te nemen. Bij mannen is het de meest voorkomende klacht en bij vrouwen staat hypertensie, zoals het ook wordt genoemd, op de tweede plaats. Vrouwen gaan het vaakst naar de huisarts wegens urineweginfecties, zoals blaasontsteking, zo blijkt uit een analyse van onderzoeksinstituut Nivel.

Vermoeidheid of zwakte staat bij vrouwen op de derde plaats van meest voorkomende klachten. Bij mannen zijn diabetes en hoesten na hypertensie de voornaamste redenen om contact te zoeken met de huisarts.

Gemiddeld hadden Nederlanders vorig jaar vijf keer contact met hun huisarts. Kinderen en jongeren tussen de 5 en 17 jaar komen het minst vaak bij de huisarts: gemiddeld 2,3 keer per jaar. Mensen tussen de 45 en 64 jaar zitten ongeveer op het gemiddelde van vijf jaarlijkse contacten. Daarna stijgt het vrij snel: de gemiddelde Nederlander tussen de 65 en 74 jaar had 7,6 contacten met de huisarts. Onder mensen tussen de 75 en 84 jaar was het gemiddelde 10,5, onder 85-plussers 15,1.

Een contact bestond het vaakst uit een kort consult op de praktijk. Daarna volgen telefonische consulten en langere consulten, van 5 tot 20 minuten.

Het Nivel becijfert dat meer dan driekwart van de ingeschreven patiënten in 2019 minstens één keer contact opnam met de huisarts. Dat is in lijn met eerdere jaren.