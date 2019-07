‘Hoge bloeddruk bij dementie wél behandelbaar’

Onderzoekers van het Radboudumc hebben ontdekt dat hoge bloeddruk bij oudere mensen met dementie toch wel te behandelen is. In de medische wereld wordt aangenomen dat dat beter niet kan omdat het de bloedtoevoer naar de hersenen verder zou kunnen verminderen. De wetenschappers hebben erover gepubliceerd in het vakblad Hypertension.

Oudere mensen hebben meer kans op een slechtere doorbloeding van de hersenen. De gedachte is dat een wat verhoogde bloeddruk helpt die doorbloeding te verbeteren. Maar een langdurige hogere bloeddruk is ook gevaarlijk. Geriater Jurgen Claassen onderzocht het effect van een bloeddrukverlager bij bijna 60 patiënten met alzheimer en hoge bloeddruk.

Het onderzoek laat zien dat bij een verlaging van de bloeddruk de toevoer van bloed naar de hersenen níet verminderde. Claassen: „Opmerkelijk genoeg zagen we dat de bloedtoevoer naar de hippocampus, een gebied in de hersenen dat belangrijk is voor het geheugen en de oriëntatie, zelfs met 20 procent toenam. Voor mensen met alzheimer, of meer algemeen dementie, is dat misschien wel gunstig.”