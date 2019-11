Hof ziet af van gijzeling AD-journaliste

Het gerechtshof in Den Haag ziet af van gijzeling van AD-journaliste Nadia Berkelder. De verslaggeefster heeft consequent geweigerd in een strafzaak een verklaring als getuige af te leggen, met een beroep op haar verschoningsrecht. Eerder dreigde de onderzoeksrechter van het hof tot gijzeling te zullen overgaan. Op een zitting vrijdag zette het hof een streep door dat scenario.

Volgens het hof is er niet voldaan aan het vereiste van de zogeheten „dringende noodzaak” om over te gaan tot gijzeling. Het hof kwalificeerde de journaliste wel als „weigerachtige getuige”. Zij kon zich volgens het hof niet beroepen op haar verschoningsrecht.

De zaak waarin Berkelder als getuige was opgeroepen draait om een Rotterdammer die is veroordeeld tot vier jaar cel, onder meer wegens bezit van een aantal pistoolmitrailleurs. Hij heeft hoger beroep aangetekend tegen het vonnis. De AD-journaliste liep in september 2016 mee met een politieactie waarin de zaak aan het rollen kwam. De advocaat van de man wilde Berkelder als getuige horen, omdat zij opheldering wil over mogelijk valse beweringen van de politie.

Vorige week gijzelde de rechter-commissaris in Rotterdam NOS-journalist Robert Bas, omdat hij in een andere zaak weigerde te getuigen. De rechtbank maakte daar een dag later korte metten mee en oordeelde dat hij zich met recht had beroepen op zijn verschoningsrecht.