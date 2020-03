Hof: zieke uitzendkracht heeft recht op doorbetaling loon

Een uitzendkracht die is uitgeschakeld door ziekte of een arbeidsongeval heeft recht op doorbetaling van het loon door het uitzendbureau. Dat heeft heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdag bepaald.

Het hof kwam tot dit oordeel in het hoger beroep in een zaak van een uitzendkracht die op het werk met zijn hand in een machine was gekomen. Het uitzendbureau weigerde loondoorbetaling en beriep zich daarbij op een CAO-bepaling. Die komt erop neer dat het arbeidscontract met het uitzendbureau automatisch eindigt als de uitzendkracht door ziekte of een arbeidsongeval niet meer kan werken.

Volgens het hof staat in de wet dat een arbeidsovereenkomst niet kan worden opgezegd tijdens ziekte. Tot 1 juli 2015 bood de wet nog de mogelijkheid om hiervan bij CAO af te wijken. Na de wetswijziging op 1 juli 2015 is die mogelijkheid komen te vervallen en is het in deze specifieke zaak aangevoerde uitzendbeding in strijd met de wet, aldus het hof. Dit uitzendbeding geldt voor uitzendkrachten die minder dan 78 weken voor het uitzendbureau hebben gewerkt.

In eerste aanleg ging de rechtbank uit van de rechtsgeldigheid van het uitzendbeding bij ziekte. Ten onrechte, oordeelt het hof.