Hof zet andere rechter op zaak over Krimgoud

Het gerechtshof in Amsterdam moet een andere rechter aanwijzen in de procedure over de kunstschatten van de Krim. De wrakingskamer van het hof heeft woensdag een wrakingsverzoek van Oekraïne tegen een van de raadsheren toegewezen. Die zou tijdens het wrakingsverzoek onjuiste informatie hebben verstrekt. Daarmee is de schijn van partijdigheid gewekt, oordeelt de wrakingskamer.

In het hoger beroep strijden Oekraïne en vier musea op de Krim om de kunstwerken die het Allard Pierson Museum in 2013 van de musea op de Krim in bruikleen kreeg. Omdat de Krim in maart 2014 werd geannexeerd door Rusland, was het voor het Allard Pierson Museum niet langer duidelijk aan wie het de kunstwerken moest afgeven.

In een eerder wrakingsverzoek was volgens Oekraïne sprake van vooringenomenheid bij een van de rechters, omdat hij in zijn vroegere hoedanigheid van advocaat in de Yukos-zaken heeft opgetreden. Yukos was een van de grootste olie- en gasmaatschappijen van Rusland. Als advocaat zou hij de lezing van de Russische Federatie hebben uitgedragen. Ook zou hij destijds nauw hebben samengewerkt met de raadslieden die nu de musea op de Krim bijstaan.

Dit eerdere wrakingsverzoek werd door de wrakingskamer van het gerechtshof in Den Haag afgewezen, maar nu blijkt dat dat de rechter onjuiste informatie heeft verstrekt tijdens de behandeling van het wrakingsverzoek. Volgens het hof was daarbij geen sprake van opzet. Wel zou het gaan om essentiële punten waarover de raadsheer niet juist of niet volledig is geweest. „Door deze manier van informeren is wel het vertrouwen geschaad dat een partij mag stellen in de aan haar toegewezen rechter”, oordeelt de wrakingskamer. „Daardoor zou de schijn van partijdigheid van de raadsheer gewekt kunnen worden.”