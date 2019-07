Hof wijst vonnis over aanspraken op Krimgoud

Waar moeten de kunstvoorwerpen van de Krimgoud-tentoonstelling uit 2014 naartoe: naar de staat Oekraïne of naar de vier musea die ze destijds in bruikleen gaven aan het Allard Pierson Museum in Amsterdam? Op die vraag geeft het gerechtshof in de hoofdstad dinsdag een antwoord.

De voorgeschiedenis is ingewikkeld. Voor de tentoonstelling ‘De Krim - Goud en Geheimen van de Zwarte Zee’ kreeg het Allard Pierson honderden archeologische topstukken, waaronder een aantal gouden voorwerpen, in bruikleen van instellingen op de Krim. Tijdens die expositie annexeerde Rusland het Oekraïense schiereiland en ontstond de vraag naar wie de schatten na afloop terug moesten: naar Oekraïne - waar de Krim dus niet meer toe behoorde - of naar de uitlenende musea, die nu onder Russisch bestuur vallen?

Het Allard Pierson voelde zich niet bevoegd om de knoop door te hakken en vroeg een oordeel aan de rechter. In december 2016 wees de Amsterdamse rechtbank Oekraïne aan als rechtmatige eigenaar. De Krim-musea gingen daartegen in beroep. Mocht ook het hof oordelen in het voordeel van Kiev, dan zet Rusland de samenwerking met Nederlandse musea stop, dreigde de Russische minister van Cultuur Vladimir Medinski in 2017.