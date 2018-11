Hof wijst enkele getuige toe in liquidatiezaak

Het gerechtshof in Amsterdam heeft in het hoger beroep rond de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt bepaald dat nog een enkele getuige gehoord moet worden. Dat zal gebeuren tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak in december. In de zaak staan Anouar B. (38) en Adil A. (30) terecht. In 2015 legde de rechtbank beiden levenslang op.

Op 29 december 2012 zouden de twee verdachten betrokken zijn geweest bij de enorme schietpartij, die het leven kostte aan twee jonge mannen. Het geweld leidde een lange reeks dodelijk geweld in de Amsterdamse onderwereld in.

Het eigenlijke doelwit van de moordexpeditie zou Benaouf A. zijn geweest, een verondersteld crimineel kopstuk. Hij wist aan de kogelregen te ontkomen. A. zit momenteel een straf uit voor een moord in Antwerpen. De aanslag in de Staatsliedenbuurt zou daarvoor de wraak zijn geweest.

A. zegt dat hij Anouar B. heeft herkend als een van de moordenaars. B.’s advocaat Inez Weski wil Benaouf A. tijdens de inhoudelijke behandeling opnieuw als getuige horen. Het hof beslist daar op 22 november over.