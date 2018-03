Hof: Wel schadevergoeding nabestaanden Alphen

De politie is aansprakelijk voor de letselschade en overlijdensschade die is ontstaan bij de schietpartij in het winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn, in april 2011. Dat betekent dat nabestaanden en slachtoffers een schadevergoeding kunnen krijgen. Het gerechtshof in Den Haag heeft dat bepaald.

Tientallen nabestaanden, slachtoffers en gedupeerden van de schietpartij hadden een zaak aangespannen tegen de politie en de Staat.

Eerder bepaalde de rechtbank in Den Haag dat de politie niet aansprakelijk is voor het drama, maar dat ze wel fouten heeft gemaakt door een wapenvergunning te verstrekken aan Tristan van der V. Hij kampte toen al met zware psychische problemen en schoot op 9 april 2011 willekeurig zes mensen dood in het winkelcentrum. Zestien anderen raakten gewond. Daarna schoot hij zichzelf dood.