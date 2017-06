Hof: Viermaal levenslang in Passageproces

In het hoger beroep van liquidatieproces Passage heeft het gerechtshof donderdag in de extra beveiligde rechtbank van Schiphol aan vier verdachten levenslange celstraffen opgelegd.

In lijn met de strafeis kregen Dino S., Jesse R., Mohammed ‘Moppie’ R. en Siegfried S. te horen dat zij de rest van hun leven achter tralies zitten. Dino S. wordt gezien als het kopstuk en de opdrachtgever. De andere drie waren als huurmoordenaar betrokken bij diverse criminele afrekeningen en pogingen daartoe in het Passage-dossier, dat draait om zeven onderwereldmoorden en een reeks plannen voor liquidaties tussen 1993 en 2006.

Kroongetuige Fred R., die tijdens het hoger beroep overliep naar justitie en wiens afgelegde verklaringen door het hof geloofwaardig werden genoemd, kreeg conform de eis veertien jaar celstraf. Omdat hij daarvan al meer dan twee derde in de cel heeft doorgebracht, is hij per direct vrij man.