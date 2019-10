Hof verzocht visum Kouwenhoven in te trekken

Een Zuid-Afrikaanse mensenrechtengroepering heeft het hooggerechtshof verzocht het visum van de Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven in te trekken. De Southern Africa Litigation Centre (SALC) hoopt dat de autoriteiten op die manier worden gedwongen om Kouwenhoven naar Nederland terug te sturen.

De zakenman moet hier een celstraf van negentien jaar uitzitten voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia tussen 1999 en 2003. Hij werd in 2017 bij verstek veroordeeld. Datzelfde jaar werd hij in Kaapstad gearresteerd, maar hij is daarna op borgtocht vrijgelaten.

In een verklaring laat SALC weten dat Kouwenhoven niet „op vrije voeten kan blijven in Zuid-Afrika”. „Hoewel Nederland om zijn uitlevering heeft gevraagd, zijn de uitleveringsprocedures herhaaldelijk vertraagd en uitgesteld op aandringen van en ten behoeve van de heer Kouwenhoven.”

Volgens SALC leidt de Nederlander „een extravagant en zorgeloos leven in een chique buitenwijk van Kaapstad, zonder berouw over de duizenden doden en wreedheden waarvoor hij verantwoordelijk is.”