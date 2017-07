Hof veroordeelt Schotte tot drie jaar cel

Oud-minister president Gerrit Schotte van Curaçao is vrijdagmiddag (lokale tijd) door het Hof in Willemstad veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Schotte is onder meer veroordeeld voor valsheid in geschrifte. Hij mag ook vijf jaar niet meedoen aan verkiezingen.

Volgens het Hof heeft Schotte als minister-president diensten verricht aan een bevriende zakenman, heeft hij daarvoor betalingen ontvangen en heeft hij die betalingen witgewassen. Door zijn handelen heeft Schotte het in hem gestelde vertrouwen, in die tijd als eerste burger van het land, op grove wijze misbruikt, aldus het Hof. Schotte was minister-president van Curaçao tussen 2010 en 2012.

Het vonnis is conform de eis van het Openbaar Ministerie. In 2016 legde de rechtbank Schotte die straf al op omdat hij geld heeft aangenomen van Francesco Corallo, een Italiaanse zakenman die op Sint Maarten woont.

Schotte ging toen in beroep bij het gerechtshof. „Alle zaken zijn uit hun context getrokken”, zei hij tijdens de behandeling van de zaak vorige maand. Het enige dat hij naar eigen zeggen heeft gedaan, is geld en donaties ophalen voor zijn partij, MFK. Volgens hem „verwachtte niemand daar ooit iets voor terug”.

Het OM had ook geëist dat Schotte direct zijn straf zou moeten uitzitten, maar dat heeft het Hof niet overgenomen. De levenspartner van Schotte, Cicely van der Dijs, is in hoger beroep veroordeeld tot vijftien maanden, waarvan zes voorwaardelijk.

Bij het verlaten van de rechtbank gaf Schotte aan dat hij teleurgesteld is. „Dit is een duidelijk signaal. Als een persoon niet in het systeem past dat Nederland wil installeren op Curaçao, dan word je aangepakt. De rechters zijn naar Curaçao gestuurd om mensen aan te pakken die niet in het systeem passen dat Nederland wil.” Volgens hem is zijn veroordeling een duidelijk politiek signaal. Schotte maakte tevens bekend in cassatie te gaan tegen de uitspraak van het Hof. Dat gebeurt in Nederland.