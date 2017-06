Hof velt vonnissen in Passageproces

Het gerechtshof in Amsterdam doet donderdagochtend - meer dan acht jaar na de eerste zittingsdag bij de rechtbank in Amsterdam - uitspraak in het hoger beroep van het zogenoemde liquidatieproces Passage.

Passage draait om zeven onderwereldmoorden en het beramen van een reeks criminele afrekeningen tussen 1993 en 2006. In de zaak, voor Nederland het grootste liquidatieproces ooit, staan tien verdachten terecht. Tegen vier van hen, onder wie vermeend kopstuk Dino S., is in hoger beroep levenslang geëist. Met twee anderen sloot justitie een deal als kroongetuige.

Een van hen, Fred R., liep pas tijdens het hoger beroep over. Hij kreeg in 2013 dertig jaar cel van de rechtbank. Mede op zijn aanwijzing pakte justitie eind 2014 Willem Holleeder op. Holleeder wordt apart berecht, deels voor moorden die ook in Passage een rol spelen.

Het hoger beroep in Passage heeft bijna vier jaar geduurd. In totaal waren er 187 zittingsdagen, plus 34 dagen bij de rechter-commissaris. Het hof hoorde 133 getuigen.