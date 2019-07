Hof: vasthouden mobiel met autopilot verboden

Trendwatcher Vincent Everts is terecht bekeurd voor het vasthouden van een mobiele telefoon achter het stuur van een zelfrijdende auto. Dit heeft het gerechtshof in Leeuwarden woensdag bepaald.

De kantonrechter concludeerde in november vorig jaar hetzelfde. Everts ging in beroep. Hij wilde de politiek wijzen op verouderde wetgeving.

De trendwatcher op het gebied van digitale innovatie kreeg in 2017 twee bekeuringen op de A2, 230 euro per stuk. Volgens hem onterecht omdat niet hij maar de autopilot feitelijk de bestuurder zou zijn. Hij hoefde slechts toezicht te houden op de autopilot van zijn Tesla Model X.

Zijn advocaat Tjalling van der Goot maakte in het hof een vergelijking met een rijinstructeur, die volgens de verkeerswet wel een telefoon mag vasthouden. Een instructeur is tijdens een les verantwoordelijk maar bestuurt de auto zelf niet, betoogde Van der Goot.

Volgens het hof is Everts met het bedienen van de autopilot wel degelijk feitelijk bestuurder. Met het systeem wordt de voortbeweging beïnvloed, aldus het hof. Naast een feitelijk bestuurder kent de wet een juridisch bestuurder: een rijinstructeur of -examinator. Zij mogen wel een telefoon vasthouden. „Dit zijn de enige uitzonderingen die worden genoemd in de wet”, reageert Van der Goot. Hij zegt dan ook niet verrast te zijn door de uitspraak, wel teleurgesteld.

Hij had vooral gehoopt dat het hof een signaal zou geven richting de wetgever. Het hof laat zich niet uit over de toekomst. „De wetgever moet met de technische ontwikkelingen meelopen; regel het”, aldus Van der Goot. De raadsman had gepleit voor een symbolisch boetebedrag als signaal. Daar ging het hof niet in mee.