Hof trekt 21 dagen uit voor Haagse ronselbende

Het gerechtshof in Den Haag heeft 21 dagen uitgetrokken om het hoger beroep te behandelen tegen de Haagse jihadistische ronselorganisatie uit de Schilderswijk. Dat gebeurt vanaf dinsdag in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol. Het Openbaar Ministerie (OM) had beroep ingesteld tegen vijf mannen en een vrouw, die eind 2015 werden veroordeeld tot straffen oplopend tot zes jaar.

Het OM was het niet eens met de vrijspraak op onderdelen van de aanklachten. Bovendien legde de rechtbank straffen op die lager waren dan geëist, oplopend tot zeven jaar.

De verdachten werden publiekelijk bekend doordat zij demonstraties hielden met vlaggen van terroristische organisaties IS en Jabhat al-Nusra. Ze verheerlijkten de gewapende jihad ook in lezingen en verspreidden opruiende teksten via social media, eigen websites en een onlineradiostation.

Het leidde tot maatschappelijke onrust. Ouders van jongeren hadden in 2013 aangifte gedaan, omdat zij vermoedden dat hun kinderen werden geronseld.

Aanvankelijk kwamen er twintig verdachten in het vizier van de politie, bijna allemaal uit de Schilderswijk. Een aantal van hen is echt uitgereisd naar strijdgebied, van wie enkele vermoedelijk zijn omgekomen.