Hof: terugkeer ontvoerde peuter is zaak India

De terugkeer van de peuter Insiya, die in 2016 vanuit Amsterdam ontvoerd werd naar India, is geen zaak van de Nederlandse rechter. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde dat Nederland onbevoegd is om haar vader te dwingen het meisje terug te laten keren. De rechtbank oordeelde eind vorig jaar dat de peuter onmiddellijk terug moest naar Nederland, maar haar vader ging daartegen in beroep.

Het gerechtshof verklaart zich onbevoegd in de kwestie. Nadia Rashid, de moeder van Insiya is ook in India naar de rechter gestapt om haar dochter terug te krijgen. Het hof vindt dat de besluitvorming daar moet liggen, staat in het vonnis.

Rashid noemt het besluit van het hof „jammer”, maar de rechter in India heeft volgens haar eind vorige maand al bepaald dat Insiya terug moet naar Nederland. Dat zou voor eind maart moeten gebeuren. De vader heeft echter hoger beroep aangetekend tegen dit besluit, aldus zijn advocaat Gerard Spong. Het is nog niet duidelijk wanneer dit dient. Rashid zei hier nog niet van op de hoogte te zijn. Volgens haar heeft een hoger beroep ook geen opschortende werking op het vonnis van de rechtbank. „Hij heeft zich er dus gewoon aan te houden.”

De nu driejarige Insiya werd september 2016 gekidnapt uit de woning van haar oma in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer. Inclusief de vader verdenkt het Openbaar Ministerie (OM) acht mensen van betrokkenheid bij de ontvoering. Een aantal van hen, onder wie de vader, verblijft in het buitenland.

Insiya zou in de Indiase miljoenenstad Mumbai bij haar vader wonen. Pogingen om de vader naar Nederland te krijgen, zijn tot nu toe gestrand bij de Indiase autoriteiten.