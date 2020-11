Hof stelt verdachten dodelijke burenruzie Geleen op vrije voeten

Het gerechtshof in Den Bosch stelt twee mannen op vrije voeten die maandag in hoger beroep terechtstonden voor een dodelijke schietpartij tijdens een burenruzie in Geleen, in april 2018. Het hof bevestigde donderdag berichtgeving van L1 over de zaak.

De rechtbank veroordeelde schutter Doy S. (38) vorig jaar tot acht jaar cel wegens doodslag. Zijn kompaan Robert E. (31) kreeg zes jaar cel wegens medeplichtigheid. In hoger beroep was respectievelijk tien en negen jaar cel geëist.

De advocaat van beide verdachten, Peer Szymkowiak, heeft van meet af aan betoogd dat zij zichzelf hebben verdedigd en dat er sprake was van zogeheten noodweer. De rechtbank verwierp dat verweer destijds. De raadsman was donderdag niet bereikbaar voor commentaar. Het hof licht de beslissing tot vrijlating pas toe bij gelegenheid van de uitspraak op 23 november.

Tegen L1 zegt Szymkowiak dat hij blij is dat het hof zijn noodweerverweer heeft gehonoreerd.

Het slachtoffer was de benedenbuurman van S. Hij zou voor geluidsoverlast hebben gezorgd en zich niets van klachten van S. hebben aangetrokken. Nadat S. een zware vuurwerkbom bij hun woning had laten ontploffen, liep de kwestie uit de hand. De buurvrouw meldde zich gewapend met twee keukenmessen bij de woning van S. gevolgd door haar partner. S. deed aanvankelijk niet open. Later kwam hij naar buiten, met een pistool, met drie vrienden in zijn kielzog. Twee van hen hadden zich bewapend met knuppels.

Na een korte schermutseling schoot S. zijn buurman in de buik en de vrouw in haar knie. De man overleed in het ziekenhuis. Ten tijde van de schietpartij had hij de meldkamer van de politie aan de lijn. Het gebeuren is grotendeels vastgelegd door een bewakingscamera.