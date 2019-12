Hof stelt oordeel over Linschoten uit

Het gerechtshof in Amsterdam heeft de beslissing in het hoger beroep van voormalig VVD-kopstuk Robin Linschoten uitgesteld. Het hof, dat woensdag een beslissing in de beroepszaak zou vellen, wil eerst meer informatie hebben over de financiële positie van Linschoten en zijn vennootschappen in de periode dat hij zou hebben gefraudeerd.

Het OM vroeg het hof vorige maand Linschoten (63) wegens belastingontduiking vijf maanden celstraf op te leggen, waarvan drie voorwaardelijk. Die eis was gelijk aan de straf die de rechtbank de vroegere bewindsman twee jaar geleden gaf. Justitie vorderde toen een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf.

Linschoten deed van 2010 tot en met 2012 vanuit twee bv’s stelselmatig te lage btw-aangiftes en benadeelde de fiscus in die periode zo voor ruim 100.000 euro. Hij heeft altijd ontkend moedwillig bedrog te hebben gepleegd. Wel heeft hij toegegeven „slordig en ongelooflijk laks” te zijn geweest. Het OM gelooft hem op dat punt, maar in hoger beroep noemde de aanklaagster de straf die de rechtbank hem eerder oplegde passend en rechtvaardig.

De zaak heeft voor Linschoten, die na zijn politieke carrière werkte als zelfstandig consultant, desastreuze gevolgen gehad. Hij raakte zijn opdrachtgevers kwijt, zijn huis en bezittingen gingen onder de hamer en hij belandde in de bijstand. Zijn totale belastingschuld, naar schatting ooit zo’n 370.000 euro, beloopt nu naar schatting nog zo’n 200.000 euro. Daarvan is ruim de helft privé. Bij de behandeling van zijn zaak bij het hof zei hij alles te willen terugbetalen.

Het is niet duidelijk wanneer de zaak verdergaat.