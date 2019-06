Hof spreekt man vrij van terrorisme in Syrië

Een 43-jarige man is donderdag door het gerechtshof in Den Haag vrijgesproken van terroristische misdrijven. Hij is wel veroordeeld voor het bezit van een vuurwapen in mei 2015 in Syrië en moet daarvoor een half jaar de cel in.

De rechtbank in Rotterdam veroordeelde de Nederlandse Syriëganger eerder tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk, omdat hij een moord zou hebben voorbereid. Het Openbaar Ministerie ging tegen de uitspraak in beroep, omdat het wilde dat hij ook zou worden veroordeeld voor zijn zelfverklaarde lidmaatschap bij de Syrische rebellengroepering Jabhat al-Shamiya in 2014 en 2015. Het OM had 5,5 jaar cel geëist.

Tijdens de zitting in hoger beroep trok de man zijn verklaring over het lidmaatschap bij de groepering weer in en zei dat hij zich had aangesloten bij de rebellen van de Northern Storm Brigade. Het hof zegt dat het niet kan vaststellen of hij lid was van een terroristische organisatie. Volgens deskundigen leeft de man in zijn eigen waanbeelden.

Doordat hij zelf een foto op internet heeft geplaatst waarop hij met een zwaar vuurwapen te zien is, kon hij daarvoor wel worden veroordeeld.

De man werd eind 2015 aangehouden op Schiphol toen hij terugkeerde naar Nederland.