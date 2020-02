Hof sluit moordzaak garagehouder Valkenswaard in mei

Het gerechtshof in Den Bosch sluit in mei het proces rond de moord op een garagehouder in Valkenswaard op 30 december 2014. Op 6 mei klinken de strafeisen tegen de twee verdachten.

Het was oorspronkelijk de bedoeling om de zaak donderdag af te ronden, maar door problemen in de planning is dat niet gelukt. Slachtoffer Mahmut Karaman werd in het kantoor van zijn garage van dichtbij vier keer beschoten. Twee verdachten werden in 2016 vrijgesproken, na eisen van 21 en 22 jaar cel. Justitie ging in hoger beroep.

Het uitstel was vooral voor de nabestaanden van Karaman een hard gelag. „Steeds weer wordt de zitting uitgesteld. Niemand houdt rekening met ons”, zei de weduwe in haar slachtofferverklaring. „We hebben het gevoel alsof we niet meetellen. Nabestaanden zijn machteloos”, zei de zus van Karaman.

Donderdag werd vooral gebruikt voor het verhoor van twee deskundigen op het gebied van DNA. Die werden bevraagd over hun bevindingen. Op kogelpatronen is namelijk DNA van verdachte Seref Ç. (53) uit Amsterdam gevonden, oordeelde de rechtbank in het vonnis. Ç. wilde zelf donderdag weinig meer zeggen, omdat hij veel van wat die dag gebeurde is vergeten. De andere verdachte, Ruben J. (42) uit Utrecht, was er niet.

Eén van de rechters trok zich donderdag terug uit de zaak. Hij was eerder rector-magnificus van de Universiteit Maastricht. In die functie was hij ook wetenschappelijk directeur van The Maastricht Forensic Institute (TMFI), dat DNA-onderzoek deed in de zaak. De raadsheer wilde de schijn van partijdigheid vermijden. Behalve het Nederlands Forensisch Instituut deed namelijk ook TMFI het DNA-onderzoek.