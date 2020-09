Hof roept lokale chapters No Surrender op

Het gerechtshof in Leeuwarden gaat de lokale chapters en brotherhoods van motorclub No Surrender oproepen, omdat de clubleden belanghebbenden zijn bij de beslissing van het hof over een verbod op de club. De clubleden hebben er recht op het hoger beroep hierover te volgen, besloot het hof vrijdag.

No Surrender telt in Nederland 900 leden, verdeeld over 30 chapters met elk een eigen president. Het hof gaat zoveel mogelijk adressen verzamelen om de lokale afdelingen erop te wijzen dat er een hoger beroep loopt over het verbod op hun club.

De rechtbank in Assen oordeelde in juni 2019 dat No Surrender een gevaar is voor de openbare orde, omdat een groot aantal leden structureel betrokken is (geweest) bij talrijke ernstige feiten. De club ging daartegen in hoger beroep.

„De beslissing die wij nemen, raakt het voortbestaan van de vereniging, de chapters en de brotherhoods. We moeten ze als belanghebbenden oproepen. Dat is niet gebeurd, dat moeten we repareren”, zei de voorzitter van het hof.

De lokale chapters van motorclub No Surrender zijn zelfstandige verenigingen die los opereren van het hoofdbestuur, betoogden de advocaten van de motorclub vrijdag. De advocaten vestigen hun hoop op een uitspraak van de Hoge Raad in april, die besloot in een zaak over de Bandidos dat de lokale chapters mogen blijven bestaan. Alleen het verbod op de koepel Bandidos Motorcycle Club (BMC) Holland bleef in stand.

Voor chapters van No Surrender geldt precies hetzelfde als bij de Bandidos, pleitten de clubadvocaten bij het hof. „Ze hebben een eigen bestuur, vormen een zelfstandige eenheid en dragen onderscheidende tekens.”

Het Openbaar Ministerie voert de civiele procedure alleen tegen het landelijke bestuur van No Surrender. Chapters staan onder strenge controle van het hoofdbestuur, stelde de officier van justitie. Bovendien, zo redeneert het OM, kan No Surrender zomaar een nieuwe chapter oprichten als andere afdelingen verboden worden, zoals momenteel in Duitsland gebeurt.

De rechtbanken verboden eerder ook andere motorclubs wegens hun criminele activiteiten. De Hoge Raad zal naar verwachting begin december uitspraak doen over het beroep in cassatie in de zaak rond Satudarah. Ook in de zaak van de Hells Angels loopt nog een hoger beroep.