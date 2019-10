Hof: rechtszaak ‘Noffel’ hoeft niet opnieuw

De strafzaak tegen de Amsterdamse crimineel Naoufal ‘Noffel’ F. (39) over de moord op Eneco-monteur Ali Motamed in Almere hoeft niet opnieuw te worden gedaan. Dit heeft het gerechtshof in Amsterdam maandag bepaald.

F. kreeg in juli van dit jaar van de rechtbank in Amsterdam levenslang voor het aansturen van de liquidatie van Motamed, die op 15 december 2015 werd doodgeschoten. Volgens zijn raadsman had hij echter nooit in de hoofdstad terecht mogen staan. Omdat de twee verdachten van de feitelijke moord al werden berecht door de rechtbank in Lelystad, had het OM volgens de wet ook de zaak tegen F. daar moeten aanbrengen, betoogde hij.

Het hof beaamde dat verdachten van hetzelfde misdrijf niet tegelijkertijd bij verschillende rechtbanken mogen worden vervolgd. Maar omdat in Lelystad al uitspraak was gedaan toen dit punt in de zaak van F. voor het eerst naar voren werd gebracht, mocht de rechtbank in Amsterdam de zaak wel degelijk doen, aldus het hof.

Volgens advocaat Patrick Rombouts kleven aan de beslissing van het hof alleen maar nadelen. „We krijgen nu te maken met de situatie dat het hof in Leeuwarden zich in hoger beroep buigt over de zaak tegen de uitvoerders en het hof in Amsterdam het hoger beroep van de vermeend opdrachtgever behandelt. In exact dezelfde zaak worden straks andere getuigen gehoord en liggen straks andere dossiers.”

Het is nog niet bekend wanneer het proces van F. verder gaat. ‘Noffel’ is in twee zaken in hoger beroep gegaan. Behalve in de zaak-Motamed is hij bij het hof in het geweer gekomen tegen de achttien jaar celstraf die hij vorig jaar april kreeg voor het aansturen van een moordaanslag in Diemen in november 2015. In beide zaken ontkent hij alle betrokkenheid.