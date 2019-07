Hof: rechter niet misleid in zaak ‘Gees’

De zaak tegen een van de mannen die worden verdacht van de woningoverval in het Drentse Gees, waarbij eind juni 2016 een 69-jarige man omkwam, moet opnieuw worden behandeld door de rechtbank in Assen. Dat bepaalde het gerechtshof in Leeuwarden vanmiddag.

De rechtbank verklaarde het Openbaar Ministerie (OM) vorig jaar niet-ontvankelijk in de zaak tegen de Belgische verdachte Fidan J., omdat de politie en een officier van justitie fouten hadden gemaakt rond een getuigenverhoor. De rechtbank stelde te zijn misleid. Het hof is het daar niet mee eens. Het hof stelt dat er sprake is van één vormfout, doordat het gewraakte verhoor niet is opgenomen, maar dit heeft wat het hof betreft verder geen gevolgen voor de verdachten.

Omdat de rechtbank nog geen inhoudelijk oordeel heeft geveld over J.’s eventuele betrokkenheid bij de overval, moet dit nu alsnog gebeuren, oordeelt het hof. De Belgische medeverdachten Yero V. (24) en Anouar K. (28), die de overval hebben bekend, zijn veroordeeld tot dertien jaar cel.

De Amsterdammer Abelhak B. is veroordeeld tot tien jaar cel en tbs met dwangverpleging. Ondanks dat er geen tbs-advies lag, vindt het hof dat de man, die psychiatrische problemen heeft, niet onbehandeld terug de maatschappij in mag na zijn straf.