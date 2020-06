Hof plaatst foto hardnekkige oplichter die 6 jaar cel krijgt

Het gerechtshof in Den Haag heeft een man zes jaar cel opgelegd voor grootschalige oplichting en daarbij bepaald dat bij de uitspraak ook zijn foto wordt verspreid. De man heeft twee slachtoffers en hun naasten grote financiële schade berokkend en hen veel psychisch leed aangedaan, oordeelt het hof.

De man, die in 1971 is geboren, ging volgens het hof met twee vrouwen een liefdesrelatie aan en deed zich daarbij voor als vermogend piloot. „Maar zijn enige doel was om in zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk geld van zijn slachtoffers af te troggelen en om ook hun familieleden grote geldbedragen afhandig te maken”, aldus de uitspraak

„Er moet ernstig worden gevreesd dat hij zijn oplichterspraktijken zal voortzetten na zijn vrijlating. Hij zou daarbij gebruik kunnen maken van valse namen om ontdekking te voorkomen”, aldus het hof als toelichting bij de publicatie van zijn foto. De man kreeg de onvoorwaardelijke celstraf dinsdag in hoger beroep.