Hof oordeelt over verbod Satudarah

Het hof in Den Haag beslist dinsdag of Satudarah verboden blijft. De rechtbank had de motorclub vorig jaar per direct verboden, maar Satudarah ging tegen die uitspraak in beroep.

Het Openbaar Ministerie (OM) had verzocht om een verbod, omdat het volgens justitie om een criminele organisatie gaat. "Het gaat hier niet om een ‘onschuldige vereniging van motorliefhebbers’ die ervan houdt om vriendschappelijk op zondagmiddag te toeren door het Hollandse landschap en de toer afsluit met bitterballen en alcoholvrij bier", aldus het OM tijdens het hoger beroep. "Dit is een zogenoemde Outlaw Motorcycle Gang (OMG) die zichzelf uitdrukkelijk buiten en boven de wet plaatst, zich in het publieke domein uiterst gewelddadig manifesteert en criminaliteit stimuleert en faciliteert."

Satudarah is een van oorsprong Molukse motorclub die ongeveer honderd chapters in binnen- en buitenland heeft.

Justitie is bezig met een offensief tegen OMG’s en de rechter heeft tot nu toe iedere keer het OM in het gelijk gesteld. Eerder deze maand verbood de rechtbank in Assen No Surrender. Eind mei verbood de rechtbank in Utrecht ook motorclub Hells Angels. De motorclub gaat daartegen in beroep. Bandidos werd eerder ook al door de rechter en vervolgens ook door het hof verboden.