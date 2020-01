Hof legt hogere straf op voor moord in Molenschot

Een 44-jarige man uit Tilburg heeft in hoger beroep een hogere straf gekregen voor de moord op de 27-jarige Hugo van Houten. Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelde hem donderdag tot 22 jaar celstraf. Dat is vier jaar meer dan de rechtbank in Breda hem eerder had opgelegd.

Ook het hof vindt bewezen dat verdachte Sooi de C. het slachtoffer heeft doodgeschoten in het Brabantse Molenschot, in augustus 2015. De mannen kenden elkaar via de motorclub No Surrender. Op de bewuste dag spraken ze met elkaar af, waarna De C. meerdere kogels afvuurde op de ongewapende Van Houten. Na een korte achtervolging viel het slachtoffer op de grond, waarna de verdachte hem van dichtbij twee keer door het hoofd schoot, aldus het hof.

Het hof spreekt van een harde en kille liquidatie. Ook rekent het De C. aan dat hij geen duidelijkheid heeft gegeven over wat er is gebeurd en wat zijn motieven waren. Bij de rechtbank heeft hij gezwegen en in hoger beroep verklaarde hij dat een andere persoon, met wie hij bij Van Houten zou zijn geweest, hem heeft doodgeschoten. Het hof vindt dat scenario ongeloofwaardig.

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie in hoger beroep.