Hof legt bijna tien jaar cel op voor in brand steken vrouw

Een 39-jarige man uit Nieuwerkerk aan den IJssel is vrijdag in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar en tien maanden voor het in brand steken van een vrouw in een flatwoning in Rotterdam. Daarnaast moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 200.000 euro betalen.

De verdachte heeft zich in augustus 2016 schuldig gemaakt aan brandstichting en aan een poging tot doodslag, die volgens het gerechtshof in Den Haag „als uitermate wreed valt te kwalificeren”. Hij heeft zijn ex-partner overgoten met benzine en haar vervolgens in brand gestoken. Daardoor ontstond een grote brand in de flat van dertien verdiepingen, waardoor andere bewoners gevaar liepen. Het slachtoffer zal volgen het gerechtshof „voor de rest van haar leven te kampen hebben met de onherstelbare fysieke gevolgen.” Ze is levenslang afhankelijk van zorg en ondervindt daarnaast de psychische gevolgen van de brand.

De celstraf die het hof oplegt, valt lager uit dan bij de rechtbank in Rotterdam. Die veroordeelde de man in december 2017 tot een gevangenisstraf van veertien jaar. Hef hof noemt een gevangenisstraf van elf jaar passend, maar past daarop korting toe omdat het hoger beroep veel te veel tijd in beslag heeft genomen. De man ging 33 maanden geleden al in hoger beroep, terwijl de procedure maximaal 16 maanden mag duren. Hij ontkent de vrouw in brand te hebben gestoken, maar herinnert zich niets meer van die dag.