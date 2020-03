Hof komt ook tot 10 jaar cel en tbs voor neerschieten fietser

De man die in oktober 2017 een willekeurige fietser in Groningen neerschoot, is ook in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van tien jaar en tbs met dwangverpleging. Het slachtoffer werd getroffen in zijn rug en raakte blijvend verlamd.

Volgens het gerechtshof in Leeuwarden had Azim A. (23) geen vooropgezet plan en gaat het om een poging tot doodslag. Hij moet het slachtoffer ruim 865.000 euro betalen. A. werd in 2018 door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot tien jaar cel en tbs met dwang voor poging tot doodslag. Het Openbaar Ministerie eiste die straf ook in hoger beroep.

Op de vroege ochtend van 15 oktober 2017 werd het slachtoffer, de 21-jarige student Sidney Ruiter, op de Korreweg door drie mannen van zijn fiets getrokken. A. schoot daarna gericht met een revolver op het wegrennende slachtoffer. Ruiter werd drie keer geraakt. A. liet hem zwaargewond achter.

A. werd op 6 november 2017 opgepakt. Een 29-jarige man die A. had geholpen om zich enige tijd schuil te houden voor de politie. kreeg een celstraf van een maand, plus een maand voorwaardelijk. De rechtbank had hem eerder vrijgesproken.

A. zweeg bij de rechtbank, maar kwam vervolgens met een bekentenis bij een eerste zitting van het hoger beroep. Gedragsdeskundigen bij het Pieter Baan Centrum hebben persoonlijkheidsstoornissen vastgesteld. Herhaling wordt niet uitgesloten.