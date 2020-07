Hof komt met oordeel over dodelijke ripdeal Oud-IJsselmonde

Een 31-jarige Albanees die wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij in een woning in Oud-IJsselmonde in Rotterdam, waarbij in 2015 twee doden vielen, hoort woensdag de uitspraak in hoger beroep.

De man uit Albanië wordt ervan verdacht samen met een ander twee landgenoten van 25 en 29 jaar te hebben doodgeschoten in de woning. Volgens het OM was het dodelijke geweld het gevolg van „een ordinaire ripdeal”.

De rechtbank sprak de verdachte in 2016 vrij van de dubbele doodslag en legde hem 4 jaar gevangenisstraf op voor het bezit van 6 kilo cocaïne en een of meer wapens. Het OM tekende tegen die uitspraak hoger beroep aan en eiste vorige maand voor het gerechtshof in Den Haag 20 jaar cel.

De man is momenteel op vrije voeten en bleef vorige maand weg bij de behandeling van zijn zaak in hoger beroep. Een tweede betrokkene bij de schietpartij is nog steeds spoorloos. In februari hield de politie in Frankrijk een man aan die de vluchtauto zou hebben bestuurd.