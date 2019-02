Hof heropent drugszaak Frank Masmeijer

Het hof van beroep in Antwerpen heeft vrijdag de Belgische drugszaak heropend waarin voormalig televisiepresentator Frank Masmeijer verdachte is. Volgens een tussenarrest moet de aanklager vanwege gewijzigde wetgeving de kans krijgen om de beschuldigingen aan te passen.

De zaak is uitgesteld tot 25 april. Tot die tijd blijft de gevallen NCRV-coryfee in voorarrest. Een nieuwe datum voor de einduitspraak is er ook nog niet.

Frank Masmeijer heeft bekend dat hij een rol heeft gespeeld bij de invoer van 467 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. De rechtbank veroordeelde hem tot acht jaar celstraf.

Een woordvoerder van het hof legde uit dat de definitie van drugssmokkel in de Belgische wet in 2017 is veranderd. Het hof wil weten wat de consequenties kunnen zijn.

Vanwege zijn bekentenis zullen de gevolgen voor Masmeijer gering zijn, verwacht het hof. Zijn hoger beroep is alleen gericht op een lagere straf, aldus een woordvoerder.

De advocaat van Masmeijer reageerde teleurgesteld op het uitstel. „We hadden gehoopt op een einduitspraak”, zei de raadsman tegen SBS Shownieuws. De advocaat vreest dat het nog vier maanden duurt tot er duidelijkheid is voor zijn cliënt. Hij overweegt een verzoek om vrijlating in te dienen. „Ik ga dat met hem bespreken.”