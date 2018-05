Hof geeft fors hogere straffen voor doodslag

Twee Ierse mannen hebben in hoger beroep fors hogere straffen gekregen voor het ombrengen van een 29-jarige man in 2009 en het wegmaken van diens lijk. De twee moeten dertien jaar de cel in. De rechtbank had de mannen eerder nog vrijgesproken van doodslag en ze alleen veroordeeld voor het verbergen van het lichaam, tot twee jaar cel.

Een derde man is in hoger beroep veroordeeld tot 21 maanden cel, omdat hij heeft geholpen het lichaam te verbergen.

De Ieren hebben het slachtoffer met messteken om het leven gebracht en daarna zijn lichaam in stukken gesneden en in een koffer en vuilniszakken in het IJ-meer gedumpt.

Het Openbaar Ministerie had elf jaar tegen de twee hoofddaders geëist, maar het hof vindt een hogere straf terecht, onder meer om de „gruwelijke wijze waarop de verdachten met het stoffelijk overschot zijn omgegaan”.