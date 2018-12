Hof doet uitspraak over verbod Bandidos

Het gerechtshof in Arnhem oordeelt dinsdag of Bandidos Motorcycle Club moet worden verboden. Vorig jaar verbood de rechtbank in Utrecht de motorclub al. Volgens de rechter pleegt en stimuleert de club geweld. De Bandidos tekenden beroep aan bij het hof.

Tijdens de behandeling van de zaak in augustus stelden de Bandidos dat de Nederlandse afdeling ten onrechte is afgerekend op geweld dat is gepleegd door leden in het buitenland. Bovendien worden ook Nederlandse chapters getroffen waarvan geen geweldsincidenten bekend zijn.

Het Openbaar Ministerie stelt vast dat het verbod effect heeft: sindsdien zijn er nog geweldsincidenten geweest, maar het aantal en de ernst daarvan zijn minder dan voorheen.

Bandidos Motorcycle Club is sinds 2014 in Nederland gevestigd en heeft zogeheten chapters in verschillende steden zoals Sittard, Nijmegen en Utrecht.

Na het verbod op Bandidos volgde ook nog een verbod op Satudarah. Het OM werkt nog aan een rechtszaak tegen de Hells Angels en No Surrender. Beide zaken komen waarschijnlijk volgend jaar voor de rechter.