Hof doet nog geen uitspraak over Krimgoud

Het gerechtshof in Amsterdam doet nog geen uitspraak over de bestemming van de geleende collectie Krimgoud. In een zogenoemd tussenvonnis laat het hof weten meer informatie nodig te hebben om tot een definitief oordeel te kunnen komen. Tot die tijd mogen de schatten onder de hoede blijven van het Allard Pierson Museum, dat de collectie leende voor een tentoonstelling in 2014.

In het hoger beroep strijden Oekraïne en vier musea op de Krim om de kunstwerken. Het Amsterdamse museum kreeg voor de tentoonstelling ‘De Krim - Goud en Geheimen van de Zwarte Zee’ honderden archeologische topstukken in bruikleen van instellingen op de Krim. Tijdens die expositie annexeerde Rusland het Oekraïense schiereiland en ontstond de vraag naar wie de schatten na afloop terug moesten: naar Oekraïne - waar de Krim dus niet meer toe behoorde - of naar de uitlenende musea, die nu onder Russisch bestuur vallen.