Hof beslist over getuigen in proces-Holleeder

Het gerechtshof in Amsterdam zet woensdag de lijnen uit voor het proces in hoger beroep tegen Willem Holleeder, die door de rechtbank werd veroordeeld tot levenslang wegens zijn sturende rol bij een reeks liquidaties. Het hof beslist op de verzoeken van de advocaten van Holleeder, die zo’n veertig getuigen willen horen. Een groot aantal daarvan is wat het Openbaar Ministerie betreft niet nodig.

Holleeder (62) vormde volgens de rechtbank een crimineel driemanschap met Dino Soerel (inmiddels veroordeeld tot levenslang in liquidatieproces Passage) en Stanley Hillis (geliquideerd in 2011). De moorden op onder anderen vastgoedbaas Willem Endstra, crimineel John Mieremet en zijn voormalige ‘bloedgabber’ en mede-Heinekenontvoerder Cor van Hout heeft de rechtbank aan Holleeder toegeschreven.

Holleeders zussen Sonja en Astrid spelen een cruciale rol als getuige en hebben met hun belastende verklaringen in belangrijke mate bijgedragen aan zijn veroordeling. Van een hernieuwd getuigenverhoor van Sonja en Astrid Holleeder ziet het OM nut en noodzaak wel in.

Holleeder ontkent alles. Zijn advocaten zagen hun pleidooi voor integrale vrijspraak volledig van tafel geveegd door de rechtbank. In hoger beroep willen de raadslieden de beide zussen opnieuw horen. Ook Dino Soerel staat op hun lijst, evenals voormalig officier van justitie en later staatssecretaris van Justitie, Fred Teeven.