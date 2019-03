Hof beslist in moordzaak Koen Everink

Het hof in Arnhem oordeelt vrijdag over de zaak tegen Mark de J. De voormalig tenniscoach van Robin Haase wordt verdacht van de moord op zakenman Koen Everink. Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van twintig jaar geëist.

De rechtbank in Utrecht veroordeelde De J. vorig jaar conform de eis tot achttien jaar cel. Hij ging daartegen in beroep. Als het hof de 32-jarige De J. veroordeelt, is de kans groot dat zijn advocaat in cassatie gaat bij de Hoge Raad, zo liet hij al doorschemeren.

Everink werd op 4 maart 2016 dood gevonden in zijn villa in Bilthoven. Zijn destijds 6-jarige dochtertje vond haar vader ’s ochtends in een plas bloed. De miljonair was met 24 messteken om het leven gebracht.

De gokverslaafde De J. heeft altijd ontkend iets met de dood van zijn „vriend” en „gokmaatje” te maken hebben gehad. Hij beweert korte tijd te zijn ontvoerd door een groep mannen en dat die Everink hebben gedood. Volgens zijn advocaten is hiernaar onvoldoende onderzoek gedaan. Ze verwijten het OM „tunnelvisie” en bepleiten vrijspraak.

Het kan zijn dat het hof besluit dat er inderdaad meer onderzoek nodig is. In dat geval volgt er een tussenvonnis, wat betekent dat de zaak op een later moment verdergaat.