Hof behandelt hoger beroep ‘ontspoorde’ militairen Schaarsbergen

Het gerechtshof in Arnhem behandelt woensdag en donderdag het hoger beroep in de zaak tegen vijf (ex-)militairen van de Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen. Zij hebben zich volgens het Openbaar Ministerie in 2013 schuldig gemaakt aan stelselmatige mishandelingen, bedreiging en vernederingen van drie andere militairen.

Het OM sprak destijds van een „geheel ontspoorde eenheid” en eiste werkstraffen tegen de vijf, maar de rechtbank sprak hen vrij. Justitie legde zich daar niet bij neer en tekende beroep aan.

De betrokken militairen (inmiddels tussen de 27 en 41 jaar oud) hebben altijd ontkend. De militaire kamer van de rechtbank in Arnhem zag aanwijzingen dat er op de kazerne wantoestanden waren, maar vond dat er te weinig bewijs was voor de stelling dat de beklaagde militairen daaraan hebben meegedaan. Verklaringen in het strafdossier bevatten te veel „onwaarschijnlijkheden en tegenstrijdigheden”, oordeelde de rechter, en het is niet duidelijk geworden wie wat zou hebben gedaan.

Een van de drie slachtoffers stapte in 2017 naar de media met zijn verhaal, nadat hij aangifte had gedaan. Hij zou door zijn collega’s bijna dagelijks zijn geslagen, geschopt en getreiterd. Daarna deden de andere twee eveneens aangifte.

De onafhankelijke commissie-Giebels deed onderzoek naar de sociale veiligheid bij Defensie naar aanleiding van de misstanden op de kazerne in Schaarsbergen. De commissie gaf het ministerie van Defensie als aanbeveling mee om een onafhankelijk meldpunt in te stellen.