Hof behandelt claim Trafigura-zaak niet

Een stichting die schadeclaims heeft ingediend tegen handelsonderneming Trafigura, is niet-ontvankelijk verklaard in haar hoger beroep. Dit heeft het gerechtshof in Amsterdam beslist.

In 2006 vervoerde het Trafigura-schip de Probo Koala vanuit Amsterdam giftig afval naar West-Afrika en dumpte dat in Ivoorkust. Duizenden mensen werden ziek. Een jaar later betaalde Trafigura aan Ivoorkust bijna 200 miljoen dollar. De stichting UVDTAB (gevestigd in Amsterdam) kwam later met schadeclaims namens Ivoriaanse giframpslachtoffers.

In die procedure had de stichting eerst niet de mogelijkheid gebruikt voor een collectieve actie, maar later wel. Maar zo’n wijziging tijdens de procedure, waarbij de stichting ineens in een andere hoedanigheid optreedt, mag niet, stelt het gerechtshof. Aan de inhoud van de zaak is het hof niet toegekomen.

Eerder al had de rechtbank in Amsterdam de stichting niet-ontvankelijk verklaard, onder meer omdat eraan werd getwijfeld dat zij de belangen van de slachtoffers voldoende kundig zou kunnen behartigen.