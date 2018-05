Hof acht naspelen zwembaddrama nog niet nodig

Het Gerechtshof in Arnhem vindt een reconstructie van het drama in zwembad ’t Gastland in Rhenen nog niet nodig. In dat zwembad verdronk in september 2015 het negenjarige Syrische meisje Salam na een schoolzwemles. Het meisje was nog maar net in Nederland en kon niet zwemmen.

De rechtbank sprak de begeleidende docenten van Salam vrij van dood door schuld, maar legde twee badjuffen en een badmeester werkstraffen van elk zestig uur op omdat ze onvoldoende op het kind zouden hebben gelet. Volgens de verdediging van het badpersoneel waren de drie echter niet verantwoordelijk, aangezien het ongeluk net na de zwemlestijd zou zijn gebeurd. Als dat zo is, zou de verantwoordelijkheid weer bij de docenten van Salam hebben gelegen.

Om daar duidelijkheid over te krijgen wilde de verdediging een reconstructie van wat er precies is gebeurd. Maar het hof wil eerst inhoudelijk op de zaak ingaan. Als tijdens die behandeling blijkt dat er toch een reconstructie nodig is, kan dat alsnog, vindt het hof. Wanneer de zaak precies verder gaat was dinsdag nog niet bekend.