Hoes blijft geen burgemeester Haarlemmermeer

Waarnemend burgemeester Onno Hoes van Haarlemmermeer wordt niet de nieuwe, vaste burgemeester van die gemeente. Hij laat dinsdag weten dat hij niet solliciteert op de vacature. Tijdens een nieuwjaarsreceptie had hij nog gezegd dat hij graag in Haarlemmermeer wilde blijven.

„Tijdens het schrijven van mijn sollicitatiebrief ben ik dit weekend halverwege gestopt. Ik heb nog eens diep in mijn hart gekeken of ik na anderhalf waarnemerschap zes jaar trouwe dienst aan Haarlemmermeer kan bieden. Ik ben ik tot de conclusie gekomen dat dat toch niet zo is”, aldus Hoes in een verklaring. „Ik blijf tot op 10 juli een nieuwe burgemeester aantreedt.” De procedure daarvoor loopt nog.

Hoes was tien jaar lang gedeputeerde in Noord-Brabant en daarna van 2010 tot 2015 burgemeester van Maastricht. Hij vertrok daar nadat ophef was ontstaan over beelden die omroep PowNed uitzond van privéafspraken van Hoes met een 21-jarige man.