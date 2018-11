Hoenderloo Groep laat jongeren urenlang stilzitten

Kwetsbare kinderen die door de rechter zijn geplaatst bij jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep, worden onderworpen aan een strafmaatregel die in strijd is met de wet. Zij moeten van hun begeleiders urenlang in een stresshouding in totale stilte aan tafel zitten. De instelling zegt in De Stentor de praktijk te willen beëindigen.

Directeur Marlijn Lenselink erkent in de krant dat dit incidenteel gebeurt in woongroepen in Deelen. Het gaat om jongeren met ernstige gedragsproblemen die daar door de rechter zijn geplaatst. „Het is absoluut niet een interventie die passend is en waar wij als Hoenderloo Groep achter staan. Ik zit midden in het proces om dat te veranderen.”

De Stentor sprak met ouders, die vinden dat de maatregelen grenzen aan machtsmisbruik en kindermishandeling. Jongeren moeten urenlang in de gezamenlijke woonkamer aan de eettafel zitten. Ze mogen geen woord zeggen of bewegen terwijl rondom hen heen leeftijdgenoten genieten van hun vrije tijd. Deskundigen wijzen de strafmaatregel af, die volgens hen in strijd is met de wet en ook niet in het belang van het kind is.