Hoenderloo College twee dagen plat voor goed sociaal plan

De 85 medewerkers van het Hoenderloo College, de onderwijsafdeling van de in moeilijkheden verkerende jeugdzorgaanbieder Pluryn, zijn maandag begonnen met een tweedaagse staking om te protesteren tegen de sluiting van hun school komende zomer. Dat meldt onderwijsvakbond AOb.

Enkele Gelderse internaten van Pluryn lijden zware verliezen en worden per augustus gesloten, waardoor er ook geen leerlingen meer zijn voor de school die in de vestigingen zit. De AOb is het eens met de medewerkers en vindt dat ze meer tijd moeten krijgen om af te bouwen, in elk geval tot het einde van dit kalenderjaar. „Desnoods in een vervangingspool voor de andere scholen van Pluryn”.

De onderwijsmedewerkers maken zich zorgen of er wel een goed sociaal plan komt. Pluryn overlegt op 4 maart met de vakbonden, aldus de AOb.

Eerder werd bekend dat de Hoenderloo Groep, een zorginstelling voor jongeren met complexe problemen met vestigingen in Hoenderloo en Deelen, dichtgaat. Bij de instelling verblijven ruim tweehonderd jongeren. Pluryn garandeert dat alle kinderen die op de locaties Hoenderloo en Deelen verblijven een passende opvangplek krijgen.