Hoekstra (VS): Trump komt niet in juni

De Amerikaanse president Trump zal Nederland links laten liggen als hij volgende maand Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk bezoekt.

„Hij heeft niet aangekondigd of hij in Den Haag zal stoppen. Ik verwacht hem niet hier”, aldus de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra maandagavond in het programma Uitgelicht! op de christelijke zender Family7.

Er is maandenlang gelobbyd voor de komst van Trump, onder meer om een historische D-Dayvlag persoonlijk in ontvangst te nemen. Hoekstra hoopt nu dat de Amerikaanse president „ergens in de komende twaalf maanden” naar Nederland komt, onder meer in het licht van 75 jaar bevrijding.

Op de vraag of Hoekstra Nederland nog als een christelijk land ziet, antwoordde hij dat Nederland post-christelijk is. Hij vindt het „teleurstellend” dat Nederland „opgeschoven” is. „Ik denk dat geloof belangrijk is in ieders persoonlijk leven, en dat het ook weerspiegelt op het karakter of de ziel van een land.”