Hoekstra vindt lekken miljoenennota ‘ongemakkelijk’

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) vindt het „ongemakkelijk” dat de miljoenennota opnieuw gelekt is. „Ik ben degene die graag wil wachten op Prinsjesdag”, verklaarde hij na afloop van de eerste fysieke bijeenkomst sinds februari met zijn EU-collega’s in Berlijn. „Ik zou dat graag anders willen maar het lekken is niet van het laatste jaar”, zei hij enigszins berustend. Dinsdag biedt Hoekstra het traditionele koffertje met de miljoenennota aan de Tweede Kamer aan.

Hoekstra zei dat er „geen september” was de afgelopen jaren waarin zoveel onzekerheid heerst over de economie. Vooral de gevolgen van een nieuwe lockdown, mocht dat zover komen, zijn een spookbeeld. Het is volgens de CDA-bewindsman dan ook „niet verstandig” als de eurolanden binnen afzienbare tijd de strenge Europese begrotingsregels weer zouden toepassen.

Vanwege de coronacrisis zijn de eisen voor het nationale begrotingstekort (maximaal 3 procent van het binnenlands nationaal product en geen staatsschuld boven de 60 procent van het bnp) tijdelijk losgelaten. „Een aantal landen vindt wel dat we er op gegeven moment volgend jaar weer mee moeten beginnen”, aldus Hoekstra, maar hij wil zelf „pragmatisch naar volgend jaar kijken”. „Begrotingsregels zijn een middel voor een doel maar het heeft geen zin ze nu toe te passen.”

In oktober sturen de EU-landen elk jaar hun ontwerpbegrotingen naar Brussel ter beoordeling. Hoekstra zei er rekening mee te houden dat de EU-regels in 2021 nog niet of maar gedeeltelijk zullen worden toegepast.